Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

15 Mart 2024 23:51 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:52

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı.

X hesabından mal varlığını açıklayan Altınok, "Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadelerini kullandı.

Altınok'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır! Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler oluşturularak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

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