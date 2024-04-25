Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

25 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:51

Dış basın Ankara'daki zirveyi böyle gördü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman liderden daha cesur konuştu

Dış basın Ankara'daki zirveyi böyle gördü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman liderden daha cesur konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile ticaret hakkında net mesaj: O iş bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile ticaret hakkında net mesaj: O iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI

Büyükelçilerin, Erdoğan’a güven mektuplarını takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i kabul etti.