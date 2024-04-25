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25 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti - 1. Resim

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti - 2. Resim

HATIRA FOTOĞRAFI

Büyükelçilerin, Erdoğan’a güven mektuplarını takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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