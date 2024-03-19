Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışında müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz

19 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışına video konferansla katıldı. Açılışta İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol, köprü, metro yapmayı bilmeyen yönetim İstanbul'un kaderi değil. Bu şehir gerçek belediyeciliği hak ediyor" dedi.

CHP'deki para sayma görüntülerine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB hizmetleriyle değil, nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmakta. Şimdiye kadar yapılan açıklamaların hepsi bir öncekini yalanladı, şüphe bulutlarını dağıtmak bir yana daha da artırdı" ifadelerini kullandı. Erdoğan metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağının da müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İSTANBUL'DAKİ METROLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ BAKANLIK YAPTI"

"Bugün hizmete verdiğimiz eserle birlikte sadece havalimanının açılmasından bu yana İstanbul'a 132 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdık. Şehrimizdeki raylı sistemin toplam mesafesi ise 362 kilometreyi buldu. Bu raylı sistemlerin büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapıldı. Mesela son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometre. Kalan tüm projeler ya daha önceki dönemden kalma ya da bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Hatta üzeri toprakla kapatılarak tümden iptal edilen projeler de mevcut. Her biri İstanbul'un hayati nefes borusu işlevi gören bu raylı sistem olmasaydı şehrin içine düşeceği durumu milletimizin takdirine bırakıyorum.

İBB YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Bakanlığın sorumluluk alanı gereği belli projelerde yoğunlaşan katkısı bir şehrin ulaşım sorununu çözmek için tek başına yeterli değil. Büyükşehir belediyesinin de ulaşımla ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirmesi lazım ki bu iki gücün sinerjisiyle sorunlar çözülsün. Bugün İstanbul'un yollarına baktığınızda günün çoğunda yolların kırmızı olduğunu, yani durma noktasına yakın yoğunlukta bir trafik olduğunu görürsünüz. Yol, tünel, köprü, metro yapmayı bilmeyen bir belediye yönetiminin yol açtığı bu acı tablo İstanbul'un kaderi değildir. Bırakın yeni projeler üretmeyi, sorunsuz işleyen bir sistemi devam ettirmeyi bile beceremedi. Bu zihniyet görevde oldukça İstanbul'un trafik çilesi daha da artacak, İstanbullular trafikte daha fazla vakit harcayacak. İstanbul gerçek belediyeciliği hak ediyor.

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul'da bugün sadece iş yapmaz, iş bilmez, eser ve hizmet fukarası, kirlenmiş bir yönetim var. Artık İBB hizmetleriyle değil, nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmakta. Sorsanız bu parayla CHP'ye il binası alındı diyorlar ama alındığı söyleyen il binasına ödenen rakamla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse izah edemiyor.

Bir taraftan üst geçitlerin gövdesine israf değil derken, öbür taraftan deste deste dolarlarla neyi nerede harcıyorlar belli değil. Şimdiye kadar yapılan açıklamaların hepsi bir öncekini yalanladı, şüphe bulutlarını dağıtmak bir yana daha da artırdı. Hesap uzmanıyım diye övünenlerin ise hiçbir yerde sesi soluğu çıkmıyor.

"SİYASETİ KİRLETEREK ÜLKEYE EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPTILAR"

İstanbul'u depreme hazırlığıyla, ulaşımıyla, çevresiyle geriletenler siyaseti de kirleterek hem şehre hem ülkeye çok büyük kötülük yaptılar. Geciken hizmetin telafisi vakit ve kaynak meselesi ama kirlenen siyasetin bedeli gençlerin kafasında oluşturacağı oluşturacağı soru işareti sebebiyle nesiller boyu sürecek.

İstanbul yıllar sonra adeta dejavu yaşıyor. Aynı filmi yeniden izliyor gibi. İsimler farklı ama kafalar, kepazelikler aynı. İnşallah 31 Mart'tan sonra şehirlerimiz eser ve hizmet odaklı hayatına yeniden dönecek. İstanbul keyfi, kibirli ve kirli zihinlerden kurtulup programlı, planlı, adil bir yönetime kavuşacak.

SEÇİME KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Şimdi orada şöyle bir karar verelim. Açılışını yaptığımız Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu 31 Mart'a kadar bence ücretsiz yapmak isabetli olur. Bu ay bereket ayıdır. Hayırlı olsun. Metroyla ilgili gereken adımları atın, şu anki belediye başkanı bunu da sahiplenir."