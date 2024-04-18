Tgrt Haber
Haberler>Politika>Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan ile görüştü 
18 Nisan 2024 21:33 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Nisan'da görev süresi dolacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı kapalı gerçekleşirken; Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan ile Arslan arasındaki görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan ile görüştü  - 1. Resim

GÖREV SÜRESİ SONA ERİYOR 

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın üyelikteki 12 yıllık görev süresi 20 Nisan’da dolacak. 21 Mart’ta yapılan başkanlık seçiminde Kadir Özkaya, 15 üyenin 9’unun oyunu alarak başkan seçilmişti.

AYM’de Zühtü Arslan İçin yarın veda töreni düzenlenecek. Veda töreninin basına kapalı gerçekleştirileceği açıklandı. Öte yandan, yeni Başkan Kadir Özkaya da 22 Nisan'da göreve başlayacak. 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...