18 Nisan 2024 21:33 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Nisan'da görev süresi dolacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı kapalı gerçekleşirken; Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan ile Arslan arasındaki görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
GÖREV SÜRESİ SONA ERİYOR
AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın üyelikteki 12 yıllık görev süresi 20 Nisan’da dolacak. 21 Mart’ta yapılan başkanlık seçiminde Kadir Özkaya, 15 üyenin 9’unun oyunu alarak başkan seçilmişti.
AYM’de Zühtü Arslan İçin yarın veda töreni düzenlenecek. Veda töreninin basına kapalı gerçekleştirileceği açıklandı. Öte yandan, yeni Başkan Kadir Özkaya da 22 Nisan'da göreve başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber