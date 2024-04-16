Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracaktı, son anda iptal edildi

16 Nisan 2024 09:11 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:27

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Karadeniz'deki gemilerin güvenliği için Rusya ve Ukrayna'nın bir anlaşma yapacağı ve Türkiye'nin bu anlaşmanın merkezinde yer alacağı öğrenildi.

Ancak bu anlaşmanın Kiev'in son anda vazgeçmesiyle iptal edildiği öğrenildi. Reuters'a konuşan 4 kaynak; anlaşma metninin hazırlandığını ve Erdoğan'ın 30 Mart'ta bu gelişmeyi duyuracağını belirtirken, Ukrayna'nın anlaşmadan çekilmesiyle bu planın boşa çıktığını söyledi.

UKRAYNA'NIN NEDEN ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Anlaşmadan Ukrayna'nın neden çekildiğine dair bir açıklama yapılmazken, Reuters'a konuşan kaynaklar, Kiev'in kararına neyin yol açtığını bilmediklerini söylediler.

Anlaşma metninin detaylarına da ulaşıldı; Türkiye'nin savaşın ilk gününden bu yana arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak Ukrayna ve Rusya ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak "Karadeniz'de ticari gemilerin serbest ve güvenli seyrüseferinin sağlanması konusunda" anlaşma sağlanacakmış...

BM'DEN DOĞRULAMA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Reuters'in haberine ilişkin yorumu sorulduğunda, haberi doğrulayarak, "Hala Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün üstün geleceğini umuyoruz" dedi.