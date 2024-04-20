Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'yi kabul etti

20 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:18

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı abluka ve bombardımanın ardından ilk kez bir Hamas lideri Türkiye'ye ziyaret gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi İstanbul'da kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki basına kapalı görüşmeye ilk olarak Hamas lideri geldi. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan giriş yaptı.

MASADA 3 KRİTİK BAŞLIK

Saat 14.30'da başlayan kritik görüşmede 3 önemli konu başlığının masaya yatırılması bekleniyor. Erdoğan ile Haniye'nin bölgedeki kalıcı barışa yönelik atılacak adımlar, rehinelerin durumu ve Gazze'ye yapılacak yardımları ele alacağı öğrenildi.

ERDOĞAN VE FİDAN TEMAS KURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonucu 3 çocuğunu ve 4 torununu kaybeden Hamas lideri Haniye'yi hafta içinde telefonla arayarak taziyelerini iletmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da önceki gün Katar'da Haniye ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin Haniye görüşmesiyle ilgili sorusuna, "İsterseniz o gündemi sayın Haniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım" cevabını vermişti.