Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

26 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TİCARETTE HEDEF 20 MİLYAR DOLAR"

"Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100'üncü, iş gücü anlaşmasının ise 60'ıncı yılını idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde gerçekleşen ziyaret ikili ilişkilerimiz açısından ayrı bir anlam taşıyor. Tabii ikili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini gözden geçirdik. İkili münasebetlerimizi daha ileriye taşımayı teyit ettik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz devam ediyor. Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda. 6 milyar avro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyetle ele almasında Hollanda'nın desteğini bekliyoruz.

Başta Gazze ve Ukrayna özelindeki gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Katliamların durdurulması ve kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Ateşkes ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerekiyor. Bölge ile temaslarında barış, istikrar için adımların atılması yönündeki beklentilerimizi vurguladık.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜZAKERE ÇAĞRISI

Terörle mücadele konusu da istişarelerimizin en öncelikli başlıklarından biriydi. Türkiye'nin bölücü terörle mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların, kadınların, sivillerin, güvenlik güçlerimizin olduğu binlerce vatandaşımızı PKK saldırılarında kurban verdik. Müttefiklik hukukuna uygun biçimde PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi ve hazırlıkları da gündemimizde yer aldı. İttifak arasındaki dayanışmayı sağlamak öncelikle NATO genel sekreterinin görevidir. Bu kapsamda bu göreve aday olan Sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık. Müstakbel genel sekreterin NATO'nun Avrupa Atlantik güvenliğinin sağlanmasındaki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğimizi belirttim. Ayrıca müttefikler arasındaki savunma sanayi yaptırım ve kısıtlamaların ortadan kaldırılmasında tıpkı sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf etmesi şarttır."

"NATO'NUN GÜNEY KANADININ TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYACI VAR"

Hollanda Başbakanı Rutte ise şöyle konuştu:

"Bugün ikili nitelikteki konuları ele aldık. Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta. Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmekte. Aynı zamanda Ukrayna'daki korkunç savaşla ilgili de çabaları var. Bu bakımdan Türkiye önemli bir rol oynamakta. Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin çok etkisi var. Gazze, Ukrayna konularını konuştuk sizinle. Türkiye ile 400 yıllık ilişkimiz ve iş gücü geçmişiz de 60 yıllık bir geçmişe sahip.

NATO Genel Sekreterliği adaylığım söz konusu. Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefik. ABD'nin ardından en büyük ikinci gücü temsil ediyor NATO bünyesinde. Türkiye zor komşuları olan bir coğrafyada. Terörizm var maalesef. Siz yeni genel sekreterin terörü gündemde tutmasını istediniz. Terörizm Türkiye'nin gündeminde çok önemli biliyoruz ama ayrıca NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Bizi çok güzel karşıladınız. Çok anlamlıydı, sağ olun."