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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Aliyev'in bayramını tebrik etti.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

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Kaynak: TGRT Haber
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