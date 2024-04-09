Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

09 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

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