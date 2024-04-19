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19 Nisan 2024 18:14 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iohannis ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti. 

NATO GENEL SEKRETERLİĞİ ADAYLIĞI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Sayın Iohannis’in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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