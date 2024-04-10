Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü: Kararlılıkla sürmeli

10 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 19:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığına işaret eden Erdoğan, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'in görüşmesinde, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

“KARARLILIKLA SÜRMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ve Enver, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.