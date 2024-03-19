Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta konuşuyor

19 Mart 2024 15:48 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Rabbim tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri kabu leylesin. Mamaklı kardeşlerimizin yardımseverliğiyle örnek olmayı sürdüreceğini biliyorum.

14-28 Mayıs seçimlerinde Mamak, şahsıma yüzde 49 oy oranıyla destek verdi. Burada bize destek olan tüm Mamaklı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

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