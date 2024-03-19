19 Mart 2024 15:48 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta konuşuyor
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta açıklamalarda bulunuyor.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Rabbim tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri kabu leylesin. Mamaklı kardeşlerimizin yardımseverliğiyle örnek olmayı sürdüreceğini biliyorum.
14-28 Mayıs seçimlerinde Mamak, şahsıma yüzde 49 oy oranıyla destek verdi. Burada bize destek olan tüm Mamaklı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr