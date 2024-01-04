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    • 04 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:50

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'den aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel&#039;den aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfı&#039;na bağışladı
    Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi.

    MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANDI

    Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sayıda tazminat kazanmıştı.

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    Recep Tayyip Erdoğan
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