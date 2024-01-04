Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'den aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

04 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi.

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANDI

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sayıda tazminat kazanmıştı.