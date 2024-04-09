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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

PAKİSTAN TERÖR SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü - 1. Resim

Görüşmede, iki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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