Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj

10 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'nda AK Parti Bursa il başkanlığı programında konuştu. Erdoğan, İsrail'e sert mesaj göndererek ''Filistin davamıza sahip çıkacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''İsrail'e yönelik tedbirler aldık. Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Filistin davasına sahip çıkacağız. 31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.''

"SEÇİMLERİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ"

Konuşmasında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine de değinen Erdoğan, "Seçimlerin muhasebesini yapıyrouz. Sandıkta verilen mesajı en ince detaya kadar inceliyoruz." ifadelerini kullandı.