Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile görüştü

10 Nisan 2024 14:47 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram diplomasisine kaldığı yerden devam ediyor. Erdoğan öğle saatlerinde Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

"TÜRKMENİSTAN'IN TDT'YE İLGİSİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bayram diplomasisi dün de oldukça yoğun geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ülkelerinin liderleriyle peş peşe telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşerek bayram tebriklerini iletti.