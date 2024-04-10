Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 il için talimat: Küskün seçmenle barışılacak

10 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:25

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla Türkiye seçim gündemini geride bıraktı. Önümüzdeki 4 yılda seçim olmamasına rağmen AK Parti seçmenlerle irtibatı koparmayacak. Genel merkezde yerel seçimdeki başarısızlık ve oy kayıplarının sebepleri araştırılırken, 81 il teşkilatı da küskün seçmenlerin gönlüne girmek için düğmeye bastı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda saha boş bırakılmayacak, ev ziyaretleri artırılacak. Milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar bütün birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz hâlinde olacak.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediğine yönelik anket çalışmaları yapılacak. Çalışmalar önce genel merkeze daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikâyetlerine göre yeni modeller geliştirilecek.