Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 il için talimat: Küskün seçmenle barışılacak
AK Parti, Ramazan Bayramı'nda tam kadro sahada olacak. Teşkilat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 81 ilde küskün seçmenin gönlünü almak için çalışacak.
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla Türkiye seçim gündemini geride bıraktı. Önümüzdeki 4 yılda seçim olmamasına rağmen AK Parti seçmenlerle irtibatı koparmayacak. Genel merkezde yerel seçimdeki başarısızlık ve oy kayıplarının sebepleri araştırılırken, 81 il teşkilatı da küskün seçmenlerin gönlüne girmek için düğmeye bastı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda saha boş bırakılmayacak, ev ziyaretleri artırılacak. Milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar bütün birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz hâlinde olacak.
ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK
Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediğine yönelik anket çalışmaları yapılacak. Çalışmalar önce genel merkeze daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikâyetlerine göre yeni modeller geliştirilecek.