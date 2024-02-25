Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Tunç'a 'Eros' telefonu: Bizzat takip ediyor

25 Şubat 2024 02:07 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 02:09

Başakşehir’deki bir sitede 1 Ocak’ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan isimli şahıs 'Eros' isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olmuştu.

Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda kaydedildi.

"YARGILAMA YENİDEN BAŞLAYACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TV 100 canlı yayınında Eros'un öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Videoyu sonuna kadar izleyemediğini belirten Bakan Tunç, "Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini belirten Adalet Bakanı, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessesi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor." diye konuştu.