Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burdur mitinginde önemli mesajlar

20 Mart 2024 16:01 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:21

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burdur'a kalbimizi verdik. Sordum, meydanda ne kadar kardeşimiz var? Dediler ki, 40 bin kişi. Maşallah bu ne coşku, bu ne aşk? Coşkunuz sandıklara dolsun.

14-28 Mayıs seçimlerinde Burdur, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52.6, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 56 oy oranı ile destek verdi. Şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde yeni bir sınav daha var. 31 Mart'ta yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Seçimlere 10 gün kaldı. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizin tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak.

Türkiye çevresindeki tüm çatışmaların arasında istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz geleceğe umutla bakıyor. Sınırlarımızın ötesindeki kaygıların hiçbirini yaşamıyoruz. Ülkemizde her şey süt liman demiyoruz. Bizim de sıkıntılarımız, zorluklarımız var.

Bölgemizdeki çatışmalardan bizler de etkilendik. Avrupa ve ABD dahil zirvelere çıkan enflasyon bizi de zorluyor. Tüm bunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinin faturasıyla mücadele ediyoruz. Ekonomik maliyeti 104 milyar dolar olan depremin ekonomimizdeki baskısı devam ediyor. Her hesabımızı buna göre yapıyoruz. Bu yıl deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Geçen yıl da bütçeden aynı oranda harcamamız oldu. Şunu net söyleyeyim, deprem bölgesini ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat olmaz. Depremzedelere sırtımızı dönemeyiz.

Dün 30 bini aşkın deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. 76 binden fazla kardeşimiz yeni yuvasına kavuştu. Bu rakamı yıl sonuna kadar 200 bine ulaştıracağız. Bizim de önceliğimiz depremzede kardeşlerimiz.

ENFLASYON MESAJI

Deprem bölgesine yoğunlaşırken diğer şehirlerimizi ihmal etmiyoruz. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Özellikle emeklilerimizden gelen serzenişlere kulak tıkamıyoruz. Tek sefere yaptığımız 5 bin liralık ödeme ile, yüzde 50'yi bulan maaş ve ikramiye artışı ile emeklilerimizin yükünü hafifletmeye çalıştık. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini nisanın ilk haftasında hesaplara yatırıyoruz. Çalışanı, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamak. Bunun için de enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce nasıl yaptıysak inşallah yine yapacağız. Ortaya çıkan kaynağı herkes için kullanacağız. Sizlerden biraz daha sabır, dayanışma bekliyorum.

Burdur muhalefetin boş vaatlerine inanmasın. Bunların derdinin ne emekli, ne emekçi, ne de çiftçilerimiz olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunların tek dertleri menfaatlerini korumak. Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri izlediniz. Ortada nereden geldiği, nereye gittiği belli olmayan milyonlarca lira ve döviz var. Her ekrana çıkan farklı açıklama yapıyor. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi farklı konuşuyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kuramıyor. Meselenin daha vahim tarafı meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok. Ortalıkta hiç gözükmüyor, kayıp. Ankara'da apartman dairesi tutmuşlar, vaktini orada geçiriyor. Ben ne demiştim? Bay Bay Kemal. Dediğim çıktı. Bakın hiç kimse böyle bir skandalı 3 maymunu oynayarak geçiremez. Sağa sola saldırarak hakaret ederek bu rezaletten kendini kurtaramaz. Çantalar dolusu bu paraların nereye harcandığı şeffaf şekilde açıklanmalı.

CHP'nin DEM'den transfer ettiği adaylarından biri çıkıyor, İstanbul'un bir ilçesiyle ilgili akla ziyan sözler ediyor. Bir başka adaylarıyla ilgili şantaj dahil her türlü iddia ortada kol geziyor. Özgür efendi ise garip şekilde darbe açıklaması yapıyor. CHP Genel Başkanlarının telefon merakı ona da sirayet etmiş. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Gerçi bunların devrik genel başkanı da darbecilerinin tanklarından kaçmış, kahvesini Bakırköy Belediyesi'nde yudumlayarak işin sonucunu beklemişti. Özgür efendi bıraksın bu darbe şakşakçılığını da içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin. Yanına İBB Başkanı'nı da alsın, Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin."

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