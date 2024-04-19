Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi hakkında ilk yorum: Akla ziyan olmayan açıklama yok

19 Nisan 2024 14:09 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. İran'a misilleme yapan İsrail'in saldırılarının ardından gözlerin çevrildiği Erdoğan, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

İran ve İsrail'in açıklamalarının doğruluyla ilgili soru işaretleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin de farklı şeyler söylediğini, sahiplenme olmadığını belirtti.

Erdoğan ayrıca Irak'a yapacağı ziyaret, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyareti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye ziyareti ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yine Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ERDOĞAN BAĞDAT VE ERBİL'E GİDİYOR

"Irak ziyaretimiz aslında ertelenmişti. Seçim sonrası diye planlamıştık, seçim de bitti. İnşallah bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat, orada sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşeceğiz. Bu aynı zamanda Türkiye-Irak ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NIN ANKARA ZİYARETİ

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Steinmeier ile bizim geçmişten bugüne olan dostluğumuz var. Bu ilişkileri değerlendireceğiz. Bunlar içinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşırız, bunları da görüşme fırsatı bulacağız.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok, konuyla ilgili şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamaya doğru söylüyor diyemiyorsunuz, İsrail'inkine zaten hiç diyemiyorsunuz.

Bu arada tabii ABD'yi de ileri sürüyorlar. ABD'nin yaptığı açıklamalarda da haberimiz vardı yoktu gibi ifadeler var. Ve çok daha önemlisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD yine İsrail'in yanında olarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk. Yine çok açık net biçimde gördük.

HAMAS LİDERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

İsterseniz o gündemi sayın Haniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Bu bir nevi iadeiziyaret. Bu ziyaret Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhale. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl çok daha iyi bir konuma taşıyabileceğimizi görüşme fırsatımız olacak."