Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DAVOS hatırlatması: Katillerin yüzüne söyledik

17 Nisan 2024 14:09 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'değişim' sorusu: MYK'dan bir şey çıkar mı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'değişim' sorusu: MYK'dan bir şey çıkar mı...

Seçim sonrası ilk parti toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Filistin vardı. Seçim sürecinde hükümetin Filistin'e karşı eylemlerinin sessizleştiği yönünde çıkan iddialar karşısında konuşan Erdoğan, Davos'ta yaptığı konuşmayı hatırlattı. Tüm dünyanın sessizliğini koruduğu her dönemde Filistin halkının yanında olduklarına değindi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DAVOS HATIRLATMASI!

Grup toplantısında seçim sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliğine değinerek çok sert ifadelerle tepki gösteren Erdoğan, "Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur" şeklinde konuştu.

"KATİLLERİN YÜZÜNE SÖYLEDİK"

Erdoğan, Hamas'ın gösterdiği direnişi Kurtuluş Savaşı yılların Doğu vilayetlerdeki Kuva-yi Milliye hareketine benzetti.

Milli Mücadele vurgusunu yapan Erdoğan, Davos'ta kullandığı One Minute tepkisini hatırlatarak, Filistin için uluslararası tepkiyi ilk kez başlatan kadro olduklarını belirten şu açıklamayı yaptı:

"Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvâ-yi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Biz hiç kimse cesaret edemezken -şu anda sözde partiler olan da dahil- katillerin yüzüne Davos'ta açık yüreklilikle "one minute" dedik. Hamas bir terör örgütü değil direniş grubudur dedik."

"MAZLUM FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIM!"

Erdoğan konuşmalarına Filistin'e verdiği desteği yeniledi. Filistin hassasiyetini sorgulayan camia hakkında "Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak" diyen Erdoğan, "Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.