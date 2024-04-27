27 Nisan 2024 21:55 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 23:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.
ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.
ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.
YETKİLİ KURULLAR SEÇİLECEK
Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı. Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr