Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

YETKİLİ KURULLAR SEÇİLECEK