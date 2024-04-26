Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'a Kürecik tepkisi! 

26 Nisan 2024 20:01 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 20:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü hakkındaki iddialarına sert dille cevap verdi.

Erdoğan, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Kürecik'teki radar üssünün Türkiye'nin güvenliği dışında herhangi bir devletle ilişkisi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz" diyerek, iddiayı yalanladı.

"YALAN VE ÇARPITMA"

Erdoğan, Erbakan'ın iddialarını "yalan, çarpıtma ve manipülasyon" olarak nitelendirerek, bu tür politika yapmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"ÜLKEMİZİN GÜVENNLİĞİNİ SAĞLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz.

"FİLİSTİN DAVAMIZA GÖLGE DÜŞÜRÜLEMEZ"

Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur.