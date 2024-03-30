Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Kimi iş yapar, kimi kayak yapmaya gider

30 Mart 2024 14:27 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:08

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili İstanbullular, Arnavutköy'ün güzel insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun.

Siz bizi bahtiyar ettiniz, bizi gururlandırdınız, bize sahip çıktınız. Rabbim her birinizden razı olsun. Bugüne kadar bize olan itimadınızı asla boşa çıkarmadık. Bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız.

"İBB BAŞKANI ARNAVUTKÖY'ÜN YERİNİ BİLMEZ"

Arnavutköy'ün benim için 30 yıllık geçmişi var. Şu anki İBB Başkanı'na sorun, Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez. Alana girerken sorun dedim emniyete, ne kadar? 35 bin. Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum ve Arnavutköy Belediye Başkanı adayımız Candaroğlu'na teslim ediyor muyuz? Çok çalışacağız, sandıklara sahip çıkacağız.

"BEN VE BAKANLARIM YANINIZDAYIZ"

Bu sefer ben yanınızdayım. Bakanlar olarak tüm kabine yanınızda. Yerel yönetim de yanınızda olursa Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? Bugüne kadar kalmadı, bundan sonra da kalmayacak.

Cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e yapacak bir hizmeti olabilir mi? Bu gerçek belediyeciliği iktidar yaparsak Arnavutköy her tür hizmeti alacaktır. İşte İstanbul Havalimanı'nı yaptık. Arnavutköy'ün rekor kırarak İstanbul'a örnek olacağına ben inanıyorum.

Sizlerden burada eve gittiğinizde elinize telefonu alıp eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. İddiasız, projesiz, hizmetsiz ve vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN..."

İstanbul'u muradına kavuşturacağız. Murat Kurum'u bakanlıktan aldık İBB Başkan adayı yaptık. Niye? Bu işi biz biliriz. Belediyecilik nedir biz biliriz. Laf değil işi bileni göndereceksiniz. İnanıyorum ki pazartesi günü Murat Kurum kardeşimle beraber İstanbul bir başka güne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu aziz şehre sahip çıkmanızı bekliyorum. Seçimlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: İSTANBUL'U SEL GÖTÜRÜR, ORTADA YOK

Kimi insan iş yapar, kimisi laf üstüne laf koyar, kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, her taraf rezillik ama İstanbul'un belediye başkanı ortada yok.

Bolluca millet bahçemizin yapımında sona geldik. Arnavutköy küçük sanayi sitesinin yapımına başladık. Muhalefetin buraya uçak dediği, bunun için engellemeye çalıştıkları havalimanımız ülkemizin gururu haline geldi. Bunlar kiminle yarış ediyor? Murat kardeşim seçimi kazandığı zaman tüm Arnavutköylüler kazanacak.

"MUHALEFETİN TAKOZ SİYASETİNE BOYUN EĞMEDİK"

İstanbul Havalimanımız günlük 1308 uçuşla Avrupa'nın en işlek havalimanı seçildi. Kuzey Marmara Otoyolu'na, Yavuz Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, şehir hastanelerine demediklerini bırakmadılar. İsraf dediler, ne gerek var dediler. İnsafsızca eleştirdiler. Şehir hastaneleri 16 buçuk milyon insana hizmet verdi. Biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğseydik kaliteli sağlık hizmetine ulaşım çok daha zorlaşırdı. Katkı sağlayan yatırımların hiçbiri gerçekleşmezdi.

Unutmayan aşkla çalışan yorulmaz diyerek için sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Biz sizi seviyoruz, biz sizlere aşığız. Sonradan gelenler var ya, bunların Arnavutköylü kardeşimizle dertleri yok, bizim var. İnşallah sizden gelecek müjdeyi Ankara'dan takip edeceğim."