Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri ile İsrail görüşmesi 

15 Nisan 2024 20:13 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 20:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ürkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, İsrail'in "gaddarca saldırılarının" bir an önce son bulması gerektiğini ve işlediği insanlık suçlarından ötürü sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. İslam dünyasının bu konuda birlik içinde çaba göstermesinin önemine değindi.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER ELE ALANDI

Ayrıca Erdoğan, bölgede artan gerginliğin kontrol altına alınması için İsrail’in "bir an önce dizginlenmesi" ve "akıllıca hareket edilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Görüşme, Ramazan Bayramı tebrikleriyle son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, birbirlerinin bayramlarını kutlayarak karşılıklı iyi dileklerde bulundular.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için sürekli olarak diyalog ve iş birliği içinde olmayı sürdüreceği belirtildi.

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