Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram mesajı

10 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:22

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiklerle buluşmasında telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Mehmetçiklerimizle görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre ağır darbeler indiren Türk askerinin bayramını kutladı. Erdoğan mesajında şunları söyledi:

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

"Tüm Komuta Kademesi'ndeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbî duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı'nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ve bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."