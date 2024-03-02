Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'DEM' tepkisi: Yalan ağızlarına yuva yapmış

02 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 02 Mart 2024 16:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

MİTİNGE 80 BİN KİŞİ KATILDI

Anlatmaya yetmez diller, sana çıkar bütün yollar Antalya. Güzelliklerini anlatmaya dillerin kifayetsiz kaldığı Antalya'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Katılım nedir diye sordum. 80 bin. Evet, on binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Şurada artık 30 günümüz var. 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz?

Antalya, tarımıyla, ticaretiyle hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor. Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar ülkemize marka değeri de katıyor. Yerel seçimler hesap verme günüdür. Biz zaten yıllardır hesap veriyoruz. Hesaptan kaçanlara da hesap sormaya hazır mıyız? Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte yerel seçimlerde sandıkları cumhur ittifakı oylarıyla patlatacağız.

"CHP GENEL BAŞKANI DEM'LENDİ"

CHP'nin Genel Başkanı İstanbul'da, Mersin'de DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini paylaştılar. Sonra da CHP Genel Başkanı, 'bizim DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Milletimiz onların ciğerlerini biliyor. Antalya böyle zübük siyasetçi oyunlarına gelmez.

"VATANDAŞLARIN SIKINTILARINI BİLİYORUZ"

Vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları görmezden gelmiyoruz. Bu sıkıntıların çözümünün üretimden, büyümenin, yatırımdan, çalışmaktan ve kazanmaktan geçtiğini biz söylüyoruz. Türkiye kimi yerler gibi zahmetsiz gelir kaynaklarına sahip değil. Biz ne yapıyorsak alın terimizle yapacağız. Bu şekilde ortaya çıkacak kazancı 85 milyon bölüşeceğiz. Antalya'nın altın çağını başlatmaya var mıyız? Antalya 'evet' diyorsa bu iş bitmiştir. Ramazan Bayramı gelmeden, 31 Mart'ta milli irade bayramını beraberce ilan edeceğimize inanıyorum."