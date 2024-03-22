Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

22 Mart 2024 17:05 - Güncelleme : 22 Mart 2024 17:11

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Siz ne güzel insanlarsınız böyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Hamdolsun, Çankırı'ya bugüne kadar mahcup olmadık, yine olmayacağız. Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalar da Başkan Hüseyin Bey'den. Tamam. Sizlerin bu halini gördükten sonra Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım. Çankırı'ya olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, ter dökerek ödeyeceğiz. Bunun için 31 Mart çok ama çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum. Mart ayının başından beri 23 farklı ilimizi ziyaret ettim. Yabancı misafirlerimizin yanı sıra şehit ailelerinden sağlık personelimize, şoförlerimizden vakıf ve derneklerimize her kesimden insanımızla kucaklaştık. Burada 45 bin kişi, Karabük'te de 40 bin kişi meydandaydı. Yarın Ankara, pazar günü İstanbul. Muhteşem mitinglerimizi yapacağız.

Bizim gündemimizde deprem bölgesi var. Bizim gündemimizde dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz var. Aziz milletimizi layıkıyla temsil etmek var. Bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var.

Son dakika haberinin detayları birazdan...