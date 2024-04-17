Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası kritik mesajlar

17 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:32

AK Parti, yerel seçimler sonrası ilk grup toplantısını düzenliyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bayramdan önce 31 Mart Pazar günü seçimleri gerçekleştirdik. Seçimlerin ülkemize genelinde huzur ve sükunet içinde icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Hamdolsun seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır.

Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık.

31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kurullarımıza, kolluk kuvvetlerimize, sağlık personellerimize ve sandık görevlilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. AK Parti teşkilatları sandık günü ve kampanya dönemi boyunca mücadele etti, emek verdi.

AK Parti teşkilatlarıyla birlikte 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. İttifakımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Buradan birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

"2 HAZİRAN SEÇİMLERİNE ŞİMDİDEN HAZIRLANACAĞIZ"

YSK'nın kesin sonuçlarını açıklamasının ardından 31 Mart seçim maratonu tamamlanacaktır. 7 yerde seçim yenilenmesi kararı verilmiştir. Buralarda vatandaşlarımız 2 Haziran'da sandık başına gidecekler.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız. 31 Mart sonuçları kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özelliği katılım seviyesinin düşüklüğüdür.

Yüzde 78 katılım oranı ile 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir.

Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve duracağız. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oy oranını da olumsuz etkilemiştir. Bizlere güçlü destek veren insanlarımızın önemli kısmının sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz.

Bunun nedenlerini analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Milletimiz toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye vermiştir.

"HATAY TAVRINI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMUŞTUR"

Hatay'a özel bir parantez açmak durumundayım. Hatay depremlerden beri sürekli siyasi tartışmalara meze edilen şehrimiz oldu.

Hatay'la aramızı bozmak için çok uğraştılar. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar.

31 Mart seçimleri ile Hatay bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur.

Ak Parti olarak bugüne kadar seçim sonuçlarını önümüze almadık, almayız.

Özellikle depremzede şehirlerimizin süratle ayağa kaldırılması gündemimizde ilk sırada yer almayı sürdürecektir.