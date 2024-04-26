Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ne yaparsanız yapın kalbime zincir vuramazsınız

26 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ticari ilişkileri kestiklerini belirtti.

İsrail'e jet satışı ve jet yakıtı sağlandığı iddiasının yanı sıra Kürecik'teki radar merkeziyle ilgili iddialara da sert tepki gösteren Erdoğan, "Kürecik'in ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle ilişkisi, bağı yoktur, olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kalbi Kudüs ve Filistin için atan siz kıymetli parlamenterleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Medeniyet, tarih ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında Filistin davasını kendi meselesi görüp destek veren, Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkan tüm parlamenterlere teşekkür ediyorum.

Az önce yapılan konuşmaları ilgiyle takip ettik. Parlamenterler arası Kudüs Platformu'nun kuruşundan bu yana geçen sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu memnuniyetle müşahede ettik. BM kararlarına, prensiplerine, uluslararası normlara uygun olarak Kudüs'e ve Filistin'e hizmet eden siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Müslüman olmanın, hakkı, hukuku ve adaleti cesaretle savunmanın gerçekten zor olduğu günlerden geçiyoruz. Bilhassa ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini görüyoruz. Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

"KİMSE ECDADIMIZIN İZLERİNİ SİLEMEZ"

Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değil, Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bize emanetidir. Kudüs'ün her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca büyük sevda ile hizmet etmiş kahraman ecdadımızın izi, eseri ve mührü var. Kimse bu izleri silemez, hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez. Kudüs'e sahip çıkmayı bir görev biliyoruz.

Kudüs'ü savunmanın insanlığı, barışı savunmak olduğu inancıyla mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. İnsanlık ve barış adına yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleye destek veren Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'na şükranlarımı sunuyorum.

Son 1 asırdır toprakları aşama aşama işgal edilen Filistin halkı, bugün tarihin en vahşi zulümlerinden birine maruz bırakılıyor. Buradan mücadeleleri ile Kudüs'le beraber tüm insanlığın onuruna da sahip çıkan Filistinli kahramanlara bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. İşgalci zalimler karşısında dik duran Filistin'in yiğit evlatlarını saygıyla selamlıyorum.

"NETANYAHU GAZZE KASABIDIR"

7 Ekim'den bu yana yaşananları anlatmaya artık kelimeler yetersiz kalıyor. Modern dönem Firavun'larını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin. Son 203 gündür 35 bin Filistinliyi katledenlere baksın. Günümüzün Hitler'i ve Nazileri, Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını Gazze Kasabı olarak tarihe utançla yazdırdı. Alnına yapışan bu kara leke ne yaparsa yapsın çıkmayacak.

"NE YAPSANIZ BOŞ, ERDOĞAN'IN KALBİNE DE KAVLİNE DE ZİNCİR VURAMAZSINIZ"

Şimdi biz böyle konuşunca birileri hemen rahatsız oluyor. Cürmü yüzüne söylenen her suçlu gibi İsrail yönetimi de antisemitizmle itham ederek bizi susturabileceğini zannediyor. Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Buradan onlara şu hakikati hatırlatıyorum. Ne yaparsanız boş, Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Çünkü biz Allah'a ve hesap gününe inanıyoruz. Biz şartlara göre, esen rüzgara göre duruşunu belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Bedel ödemekten çekinmedik. Birilerine şirin gözükmek için değil, 'Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde' diyen merhum Cahit Zarifoğlu'nun ifadesinde anlamını bulan o ağır imtihanı hakkıyla vermenin derdindeyiz.

"HAMAS FİLİSTİN'İN KUVAY-I MİLLİYESİ'DİR"

Hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez. Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Varsın birileri rahatsız olsun, biz işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-ı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz. Gazzeli kardeşlerimizin direnişine destek vermeye devam edeceğiz. Bu konudaki dirayetli tavrımızı geçen hafta görüştüğüm Hamas'ın siyasi liderine açıkça ifade ettim. İsrail'in saldırılarında evlatlarını, torunlarını şehit veren bu kardeşlerimize acılarını paylaştığımı çok açık şekilde söyledim. Haklı davalarında yanlarında olduğumuzu belirttim. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için samimiyetle çaba göstereceğiz.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZİ KESİYORUZ"

Gazze'de 203 gündür aralıksız devam eden soykırımı hiçbir sebep mazur gösteremez. İsrail yönetimi bize laf söylemeden önce bu gerçekle yüzleşmeli. Bunu yapmadıkça bizim İsrail yönetimine olan tavrımız değişmeyecek. İsrail ile artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik, kesiyoruz. Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke Türkiye'dir. Gazze katliamlarının çok öncesinde askeri amaçla kullanılabilecek malzemelerin sevkini zaten tamamen durdurmuştuk. 9 Nisan'da aldığımız ihracat kısıtlaması tavrımızla bu tavrımızı pekiştirmiş olduk.

İSRAİL'E JET YAKITI VE KÜRECİK İDDİALARINA SERT TEPKİ

Ancak burada samimi bir üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen ay ülkemizde mahalli idareler seçimleri yapıldı. Seçim sürecinde bu konuda büyük bir haksızlığa ve iftiraya maruz kaldık. Şahsımızın Filistin davasını savunurken ödediği bedeller ortadayken Türkiye düşmanlarının da sağladığı lojistik destekle birileri ülkemizin ve milletimizin Filistin'e verdiği güçlü desteği gölgelemeye çalıştı. Bu kirli kampanyayı meselenin aslını bilmediklerinden değil, hırsları akıl ve vicdanlarının önüne geçtiği için yürüttüler.

Hatta İsrail'e jet satışı yapıldı iftirası atacak kadar gözlerini kararttılar. Daha ileri gidiyorum, jet yakıtı gönderdiler diyecek kadar akıl, vicdan ve ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Sizin vicdanınız var mı ya? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir adım atması mümkün mü? Daha vahimi bu asılsız ithamların İsrail dahil Türkiye'nin dik duruşundan rahatsız olan yabancı odaklar tarafından uluslararası basında ve sosyal medyada köpürtülerek Türkiye aleyhinde kullanılması çok yaralayıcı. Bu propagandanın içinin boş olduğu 1 Nisan sabahı itibarıyla görülmüştür. Onlar bu iftiraları atsalar da biz yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Şimdi aynı çevrelerin, şu utanmazlığa bakın, Kürecik'teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyorum. Bu meseleyi istismar etmeye çalışıyorlar. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle ilişkisi, bağı yoktur, olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez. Varsa elinizde belgeniz, çıkın ispat edin. Bunu yapmazsanız müfteri damgasından kurtulamazsınız."