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16 Nisan 2024 22:20 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel çağrısı: Kapımız açık 

Son dakika haberi... Kabine sonrasında basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" dedi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Özgür Özel çağrısı: Kapımız açık 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimleri, Orta Doğu'daki kritik gelişmeleri ele alan Erdoğan önemli mesajlar verdikten sonra gazetecilerle bir araya geldi. 

Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Irak ziyareti, öğretmen atamaları ve Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine değinirken Özgür Özel'in randevu çağrısına ise dikkat çeken bir cevap verdi. Erdoğan "Özel'e kapımız açık" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu isteği sorusuna, "Özgür Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" diyerek cevap verdi. 

 

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: TGRT Haber
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