04 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun acılı ailesine başsağlığı mesajı iletti.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu yaralanmıştı... Kazanın hemen ardından hastaneye kaldırılan Çullu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr