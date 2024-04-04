Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

04 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:56

CHP lideri Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer

CHP lideri Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu yaralanmıştı... Kazanın hemen ardından hastaneye kaldırılan Çullu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.