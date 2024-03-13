Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta petrol müjdesini verdi: Buralar uçacak

13 Mart 2024 14:19 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sınır ötesi operasyonun gündemde olduğu dönemde terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgüt aleni bir ihanetin, karanlık bir senaryonun maşalığını yaptı ama son 21 yılda demokrasi ve kalkınma devrimiyle tüm bu sinsi oyunu bozduk" dedi.

Güney sınırlarında oluşturulan güvenlik sınırı sayesinde bölgedeki ateşin Türkiye'ye sıçramasının önüne geçtiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şırnak'taki petrol arama faaliyetleriyle ilgili de müjdeyi duyuran Erdoğan, "Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili geçti, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak" şeklinde konuştu. Erdoğan bölgede 2 yeni petrol arama sahası keşfettiklerini de duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YALAN HABERLERLE ÜLKEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

"Kendimizi gelip geçici sıkıntıların girdabına kaptırıp elimizdekinin değerini bilmezsek Hakk'ın huzuruna vardığımızda mahcup oluruz. Çoğu yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değildir. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için en küçük bir hayali, vizyonu olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu ülke için çok daha büyük hayallerimiz var. Ülkemizi bugünlere hazırladık. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

Şırnak'la aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Şırnak'sız, Mardin'siz bir Türkiye olmaz. Ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız eziyet, yokluk, geri kalmışlık ve birçok sıkıntı çekti. Tek parti faşizmi hem maddi hem manevi eziyetiyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi. Rahmetli Menderes bu gidişe dur diyen ilk lider olarak yeni bir ufuk açtı. Darbeler, cuntalar devriyle bu ufuk karartılmak istense de milletimiz kazanımlarına sahip çıktı. Milletimiz tercihini her zaman milli iradenin güçlenmesinden yana yaptı. Bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar bu ülkenin inancına, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat oldu.

"TERÖRİSTLERİN VE EMPERYALİSTLERİN SİNSİ OYUNUNU BOZDUK"

Bölücü terör örgütü tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette oldu ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin, karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla bu sinsi oyunu bozduk.

"GÜNEY SINIRLARIMIZDAKİ ATEŞİN BİZE SIÇRAMASINI ENGELLİYORUZ"

Şimdi de güney sınırlarımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz.

Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Kendi mücadelemizi kendi imkanlarımızla yürütmek kolay olmadı. Emeklerimizin karşılığını hamdolsun alıyoruz. Yıllarca bize savunma sanayii pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"

Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara. Türkiye'nin önü de ufku da bahtı da açıktır. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır. Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi heba eden yüklerden kurtuldukça ülkemizi zenginleştirmek için daha hızlı yürüyoruz. Ülkemizi demokrasisiyle, ekonomisiyle, sosyal destekleriyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. Herkesi iş sahibi yaparak, kişi başı milli gelirimizi artırarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

"YEREL SEÇİMDE DESTEK İSTİYORUZ"

Yerel seçimlerde sizlerden desteği bu mücadeleyi vermek için istiyoruz. Bilhassa Şırnak'ın desteği bizim için ayrı bir öneme sahip. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Cudi Dağı'nın zirvesinden duyulsun. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Şırnak'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağız. Seçime az kaldı. Bunun için hep beraber gece gündüz çalışacağız.

PETROL MÜJDESİ

Şırnak’a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak Üniversitesini şehrimize kazandırdık. 10 bin kişilik Cizre Stadyumu'nun yapılması için ihale aşamasındayız.

Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanları arasına girdi. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz."