Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderleriyle bayramlaştı

10 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 17:48

Ramazan Bayramı coşkusu yurt genelinde ve İslam coğrafyasında devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderlerini arayarak, bayramlarını tebrik etti.

Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.