Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı!

10 Nisan 2024 10:48 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 10:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI!

Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."