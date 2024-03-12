DEM Parti il adayını ihraç etti: Tarihte kendi adayını hedef gösteren başka parti yok!

12 Mart 2024 21:55 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:58

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün, HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi.

“HEDEF GÖSTERİLDİM”

Öztüzün'ün ihracı, Batman Kurumlar Koordinasyonu'nun DEM Parti Batman İl Örgütü binasında düzenlediği basın toplantısıyla duyuruldu. Bahse konu fotoğrafın çekildiği maça gideceğinden parti yetkililerinin haberdar olduğunu belirten Öztüzün, "İl yönetimim, olayın nasıl olduğunu bile sormadan beni hedef gösteren bir tweet yayınladı." diye konuştu. Öztüzün, sormadan davranıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Öztüzün yaptığı başka bir açıklamada ise “Dünya tarihinde kendi adayını hedef gösteren bir parti daha yok” dedi.

PARTİYLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Öztüzün'ün ihracı, DEM Parti'de ön seçimle Batman Belediye Eş Başkan Adayı olarak gösterilmesinin ardından gerçekleşti. Parti yönetimi tarafından hakkında 'inceleme' başlatılan Öztüzün'ün, bugün yapılan açıklamayla partiyle ilişiği kesildi. İhraca ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır." denildi.