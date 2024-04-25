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25 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:36

DEM Parti İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı! Örgüt dokümanları bulundu

Batman'da DEM Parti İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda terör örgütü dokümanları ve posterleri ele geçirildi. İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltında.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DEM Parti İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı! Örgüt dokümanları bulundu

Batman'da yapılan soruşturmada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerince dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DEM Parti İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı! Örgüt dokümanları bulundu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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