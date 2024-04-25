DEM Parti İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı! Örgüt dokümanları bulundu

25 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:36

Batman'da yapılan soruşturmada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerince dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.