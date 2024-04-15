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15 Nisan 2024 19:52 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:58

DEM Partili belediyeye depo tepkisi: Sinir krizi geçirip 500 çiftini ateşe verdi!

Muş’ta DEM Partili belediyeye tepki gösteren şahıs sinir krizi geçirerek eşyalarını ateşe verdi. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DEM Partili belediyeye depo tepkisi: Sinir krizi geçirip 500 çiftini ateşe verdi!

Muş'ta bir depoda eşyalarını koruyan Erkan Kandemir, depo olarak kullandığı alanın DEM Partili belediye tarafından boşaltılması üzerine sinir krizi geçirdi ve eşyalarını ateşe verdi.

DEM Partili belediyeye depo tepkisi: Sinir krizi geçirip 500 çiftini ateşe verdi! - 1. Resim

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE TAHSİS EDİLDİ

İddialara göre, önceki dönemde AK Partili belediye yönetimi tarafından yapılan denetimlerde Erkan Kandemir’e ait dükkanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye tarafından yaklaşık bir yıl önce Kandemir’e Kent Meydanı'nda bulunan merdiven altı geçici süreliğine tahsis edilerek, mağduriyeti giderildi.

DEM Partili belediyeye depo tepkisi: Sinir krizi geçirip 500 çiftini ateşe verdi! - 2. Resim

500 ÇİFT AYAKKABIYI YAKTI

Yapılan seçimlerde el değiştirerek DEM Parti'ye geçen belediye tarafından yapılan denetimlerde zabıta tarafından eşyaları dışarı atılan Kandemir, sinir krizi geçirerek 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi.

DEM Partili belediyeye depo tepkisi: Sinir krizi geçirip 500 çiftini ateşe verdi! - 3. Resim

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisinin de yüzü yanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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