DEM Partili seçmen CHP'li Zeydan Karalar'a özür diletti! İttifak ortalığa saçıldı

09 Mart 2024 11:03 - Güncelleme : 09 Mart 2024 11:16

CHP ve DEM Parti arasında kapalı kapılar ardında ittifakların sürdüğü konuşulurken DEM Partili bir seçmenin CHP Adana adayı Zeydan Karalar'a hesap sorarak özür dilettiği anlar dikkat çekti.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Gülbahar Mahallesi'nde seçim çalışmaları için gezen CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar ve CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin DEM Partili ismin tepkisiyle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.

DEM Partili bir seçmen yanlarına gelerek partilerinin pankartlarının indirildiğini söyleyerek tepki gösterdi. CHP'li Zeydan Karalar bunun üzerine kendisinden hesap soran DEM’liden özür diledi, “Ben asla DEM pankartı indirmem’ dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında adaylıklar açıklanmadan önce Adana için yapılan Kent Uzlaşısı görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı iddia edilmişti. DEM Parti Adana'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ve Ceyhan'da DEM Partisi kendi adayları ile seçime gitme kararı aldığını açıklamıştı.