20 Nisan 2024 12:17 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:30
DEM'lilerden Atatürk ve Erdoğan'a çirkin hakaret! Bakanlık harekete geçti
DEM Parti yöneticileri Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
DEM Parti yöneticileri Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını görünce hakaret etti. PKK'ya desteğiyle bilinen DEM Partili yöneticilerin skandal harekete tepki çekti.
Tepkiler sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili işlem yapılacağını belirtti.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:
"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."
Kaynak: tgrthaber.com.tr