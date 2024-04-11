Tgrt Haber
Haberler>Politika>Devir teslim töreninde ilginç anlar! CHP'li eski başkan koltuğunu götürdü
11 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 09:37

Devir teslim töreninde ilginç anlar! CHP'li eski başkan koltuğunu götürdü

AK Parti'nin CHP'den aldığı Giresun'un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı. CHP'li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, makam koltuğunu kendi parasıyla aldığını söyleyip götürdü.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Türkiye tarihine geçen yerel seçimlerde; AK Parti'nin CHP'nin elinden aldığı Giresun'un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu

CHP'li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, görevi AK Partili başkan Mahmut Esat Ayyıldız'a devretti. Devir teslim töreninde Görgülüoğlu, makam koltuğunu kendi parasıyla aldığını söyleyerek kendi koltuğunu aldığını söyledi. 

Devir teslim töreninde ilginç anlar! CHP'li eski başkan koltuğunu götürdü - 1. Resim

"KİMSE KUSURA BAKMASIN"

Görgülüoğlu devir teslim töreninde, "Evet koltuk senin. Ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım belim ağrıyordu" dedi. Yaşanan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tatilciler akın etti, oteller doldu taştı: Kapadokya’da görsel şölenEmeklinin temmuz zammı belli oldu! Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı enflasyon mektubu ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...