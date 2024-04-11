Devir teslim töreninde ilginç anlar! CHP'li eski başkan koltuğunu götürdü

11 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 09:37

Türkiye tarihine geçen yerel seçimlerde; AK Parti'nin CHP'nin elinden aldığı Giresun'un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu

CHP'li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, görevi AK Partili başkan Mahmut Esat Ayyıldız'a devretti. Devir teslim töreninde Görgülüoğlu, makam koltuğunu kendi parasıyla aldığını söyleyerek kendi koltuğunu aldığını söyledi.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN"

Görgülüoğlu devir teslim töreninde, "Evet koltuk senin. Ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım belim ağrıyordu" dedi. Yaşanan o anlar sosyal medyada gündem oldu.