Devrek'te CHP 250 milyon liralık borç bıraktı

26 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:08

CHP'den AK Parti'ye geçen Devrek Belediyesi'nde 250 milyon liralık borç konuşuluyor. Yeni Başkan Özcan Ulupınar, bakanla görüşmesinde CHP'ye tepkisini dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Zonguldak’ın Devrek İlçesine geldi. Burada Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ile görüşen Tunç, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Bakan Tunç, “İlçe belediye başkanımız seçimden başarıyla çıktı. Belediye Başkanımız Özcan Bey’e bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirelim dedik. Allah hayırlı eylesin. Başarılar diliyoruz. Devrek ilçemiz Zonguldak'ımızın çok önemli, büyük ilçelerinden birisi. Kadim bir şehir” dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN DESTEK

“Özcan Ulupınar Devrek'te daha önce belediye başkanlığı yapan belediyecilik tecrübesi olan genç yaşta burada siyaset sonrasında da yerel yöneticilikte başarılı olan bir kardeşimiz” diyen Tunç, “Sonrasında milletvekili seçildi. Parlamentoda da beraber görev yaptık. Parlamentodaki görevden sonra, küçük bir aradan sonra tekrar Devrekliler onu yine belediye başkanı seçtiler. Bizler de kendisine gerçek projelerde, Devrek için yapacağı hizmetlerde, çalışmalarda, yatırımlarda hükümet olarak daima arkasında olacağız ve Devrek’in gelişmesi, kalkınması, yapılması gerekenlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için bizler de ona her zaman destek olacağız. Valimiz, kaymakamımız, kamu yöneticilerimiz, teşkilatımızla beraber İnşallah önceki tecrübenin üzerine bu sefer tecrübeyle beraber hükümet imkanlarını da inşallah Devrek’e taşıyarak güzel hizmetlere vesile olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Devrek halkına da destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların güvenine layık olabilmek için hep beraber el birliğiyle çalışırız diyorum” ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR ANKAZ DEVRALDIK"

Bakan Tunç’tan sonra söz alan Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, şunları söyledi: “Bakanım 250 milyonu aşan bir borcumuz var. Maalesef bir belediye hizmet binamız yok. Belediye binasında deprem güçlendirme yapılamadı, yıkılacak. Geçici olarak buradayız. 250 çalışanımız var. Aylık personel giderimiz 11 milyon. Gelen paramız 7 milyon. Önceki gün makam arabamızın da freni patladı. Çok şükür kaza yapmadık. Yol boştu. Allah'tan yavaş gidiyorduk. Ciddi bir enkaz devraldık. 2004’te de böyle bir belediye aldım burada. Hepsini yenilemiştik. Araç gereçleri sıfır hale getirmiştik. O zaman da çok ciddi borçlar vardı. Düzeltmiştik. Maalesef yine bir enkaz olarak hurdalarla bizi karşıladılar. 40 milyonluk borcu 250 milyona çıkarttılar. Son ay yüzde 80 zam vermişler çalışanlarımıza. Çalışan sayısı çok fazla. 130 çalışan olması lazım. 250 çalışan var. Maaşlar 74 bin liraya kadar çıkıyor ama biz bunların arkasına sığmayacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, başaracağız. Biz bunları bu kadar beklemiyorduk ama biliyorduk. Allah nasip ederse sizin de dediğiniz gibi valimizin, kaymakamımızın, vekillerimizin, sizlerin, hükümetimizin desteğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. Tecrübemiz var. Ekibimiz iyi.”

Konuşmanın ardından Bakan Tunç, bir dizi ziyaretler için Bartın iline geçti.