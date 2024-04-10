Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

10 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 21:52

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.