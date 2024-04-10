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10 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 21:52

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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