16 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:51
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ı ziyaret ederek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile bir araya gelecek.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
HAMAS YETKİLİLERİYLE DE GÖRÜŞECEK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı