Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'a gidiyor

16 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:51

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

HAMAS YETKİLİLERİYLE DE GÖRÜŞECEK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.