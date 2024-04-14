Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

14 Nisan 2024 17:59 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 18:12

Dün akşam saatlerinde İran tehditlerin ardından harekete geçti ve İsrail'e doğru 200'den fazla İHA gönderdi. Düzinelerce füze de fırlatan İran gerçekleştirdiği saldırıya "Gerçek Vaat Operasyonu" adını verdi. İran saldırının gerekçesi olarak; İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıyı gösterdi.

İran'ın bu saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız. İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

"İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTUK"

Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır. Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız.

"SÜRECİN TETİKLENMEMESİ İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir"