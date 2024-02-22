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22 Şubat 2024 18:23 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 18:23

Edirne'de CHP'nin adayı yarıştan çekildi! Yerine gelecek isim belli oldu 

Yerel seçim çalışmaları kapsamında adaylarını belirleyen CHP'de Edirne krizi yaşandı. CHP'de ön seçimle Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekilme kararı aldı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Edirne&#039;de CHP&#039;nin adayı yarıştan çekildi! Yerine gelecek isim belli oldu 
Edirne, Şükrü Ciravoğlu, CHP

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar sahaya indi, çalışmalarına başladı. Edirne’de CHP'den aday olan Şükrü Ciravoğlu, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınmasının ardından adaylıktan çekilme kararı aldı. 

Geçirdiği kalp krizinin ardından Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılan Ciravoğlu'na stent takıldı. 

ÖN SEÇİMLE ADAY OLMUŞTU! 

Duvar'da yer alan habere göre, 4 Şubat’taki Edirne Belediye Başkanı Adayı ön seçimini kazanan Ciravoğlu, 2 bin 688 oyun bin 591'ini almıştı. 

Edirne'de CHP'nin adayı yarıştan çekildi! Yerine gelecek isim belli oldu  - 1. Resim

Şükrü Ciravoğlu’nun ön seçimin ardından adaylığı Parti Meclisi tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştı.

YENİ ADAY BULUNACAK 

Ciravoğlu, adaylıktan çeklime kararı almasının ardından gözler yeni adaya çevrildi. CHP genel merkezinin Edirne Belediye Başkanlığı için bir ismi ataması beklenirken Oda TV'nin iddiasına göre Filiz Gencan Akın CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı olacak.  

Kaynak: TGRT Haber
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