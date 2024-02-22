Edirne'de CHP'nin adayı yarıştan çekildi! Yerine gelecek isim belli oldu 

22 Şubat 2024 18:23 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 18:23

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar sahaya indi, çalışmalarına başladı. Edirne’de CHP'den aday olan Şükrü Ciravoğlu, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınmasının ardından adaylıktan çekilme kararı aldı.

Geçirdiği kalp krizinin ardından Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılan Ciravoğlu'na stent takıldı.

ÖN SEÇİMLE ADAY OLMUŞTU!

Duvar'da yer alan habere göre, 4 Şubat’taki Edirne Belediye Başkanı Adayı ön seçimini kazanan Ciravoğlu, 2 bin 688 oyun bin 591'ini almıştı.

Şükrü Ciravoğlu’nun ön seçimin ardından adaylığı Parti Meclisi tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştı.

YENİ ADAY BULUNACAK

Ciravoğlu, adaylıktan çeklime kararı almasının ardından gözler yeni adaya çevrildi. CHP genel merkezinin Edirne Belediye Başkanlığı için bir ismi ataması beklenirken Oda TV'nin iddiasına göre Filiz Gencan Akın CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı olacak.