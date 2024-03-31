Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı, verdiği mesaj dikkat çekti: Hakkınızı helal edin

31 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla ile beraber öğle saatlerinde Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giderek oyunu kullandı.

OY KULLANDI, MÜHRÜ UNUTUNCA GERİ DÖNDÜ

Oy kullanmak için kabine giren İmamoğlu, kabinden çıktığı sırada mührü unuttuğunu fark etti. İmamoğlu'nun mührü almak için yeniden kabine girdiği anlar da kameralara yansıdı.

Sandık başında gazetecilere kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, "Semih ilk kez oy kullandı, biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda biraz düşünceliydi ondan heyecanlandı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na yoğun ilgi olması dikkat çekti.

OKUL ÇIKIŞINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Okul çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

"Ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemli. Seçimin problemsiz geçmesini diliyoruz. Ailemizle birlikte oyumuzu kullandık. Oy, demokrasilerde vatandaşların kutsal hakkıdır ve bu hakkın korunması da şarttır. Elbette bunun korunmasıyla ilgili kurumlar bellidir. Ama ne yazık ki Türkiye'deki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın korunması şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde olmasını da yaşarız umarım.

HELALLİK İSTEDİ

Bugün benim için biraz duygusal bir gün. 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Bu da en güzel vatandaşın oyuyla yorumlanır. Umarım vatandaşlarımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı önüne koymadan bireylerin eşitliği üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem elbette af dilerim. Hakkını helal etsinler. Ama bu güzel şehrin gençleri, kadınları, bu şehirde en iyi şekilde yaşaması için elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Umarım karşılıklı bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz.

"ISLAK İMZALI TUTANAĞI ALANA KADAR SANDIĞI TERK ETMEYİN"

Bu akşam seçim koordinasyon olarak il başkanlığında seçimi takip edeceğim. Sandık başında görevli her arkadaşımızın kimsenin hakkının çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandık başında kalmalarını diliyorum."