Ekrem İmamoğlu para sayma videosunda hatayı kabul etti

13 Mart 2024 22:19 - Güncelleme : 13 Mart 2024 22:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için yeniden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu, CHP içerisinde para dağıtma olduğu iddia edilen görüntüler için yeniden konuştu.

Habertürk yayınına katılan Ekrem İmamoğlu'na görüntüleri gördüğünde ne tepki verdiği soruldu. İmamoğlu, yeniden görüntülerin kumpas olduğnu söyleyerek "2019 yılında CHP il binasının alınması üzerine bir görüntü. Sonuçta ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi 'bu nedir' dedim" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, paranın alınma yönteminin usul hatası olduğunu vurgulayarak, "Öyle olmaması gerekirdi. Bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik. Hayatım bu işle geçti. İş yaşamım var. Usul açısından doğru değil ama Türkiye'de bu var mı? Var. Başka partilere girersek işin içinden çıkamayız." diye konuştu.

PARA TARTIŞMASI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.