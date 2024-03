Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Ziyadesiyle memnunuz

31 Mart 2024 19:51 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:09

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sandık başındaki dostlarımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Elde veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü ve bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Şu anda yüzde 40'a doğru giden bir veriye sahibiz. Çok güçlü bir ekibimiz var. Çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Şu anki fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Öncelikle büyükşehir belediyesi oyları sayılıyor.

"İLÇE BELEDİYELERİ VE MECLİS ÜYELERİ DE ÖNEMLİ"

Bizim için büyükşehir belediyesi kadar 2 önemli doküman daha var. Biri ilçe belediye başkanlığı diğeri ilçe meclis üyeliği verisi. Her iki tutanak da elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta.

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÇAĞRI

Oy kullananlara yürekten teşekkür ediyorum. Böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirmede iyi bir veriye sahibiz. Şu an sandık başında görev yapan arkadaşlarımız hassasiyet içinde olmalı. Şu an itibarıyla 33 binin üzerindeki sandığımızda bulunan sandık görevlileri, her birisi hassasiyetle görevlerini toparlayabilmeli. Bu konuda özenli, gayretli, hızlı geri dönüş bekliyoruz.

Sonuçlar şehrimize, ilçelerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun."