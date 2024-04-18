Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapımız açık' demişti! Özel'den yeni açıklama

18 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:28

Özgür Özel şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil, onu bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son seçimin birinci partisinin birinci partisi ile ikinci partisi ile yapacağı görüşmedir.

"GÖRÜŞMENİN UZUN VE YAPICI OLMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Sayın Erdoğan da konuşacağımız konular olduğunu söylemiş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Öyle kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm bir görüşme...

ERDOĞAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

O görüşme için parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta ya da diğer haftalarda tabii Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre, onu özel kalemler halleder. Ondan sonrasını konuşuruz"

Son dakika haberinin detayları gelecek...