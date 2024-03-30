Erdoğan'dan Erbakan'a sert eleştiri: Matematik bilmiyor, çok acemi

30 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 30 Mart 2024 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. Burada seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri üzerinden eleştirilerde bulundu.

Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye katılımının eleştirilmesine ilişkin de konuşan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a üye sayıları üzerinden tepki gösterip şu ifadeleri kullandı:

FATİH ERBAKAN'A SERT TEPKİ

"Partimizin sadece Gençlik Kolları'nın üye sayısı bizden sonraki 2. partinin toplam üye sayısından fazla. Geçenlerde partimize malum bir katılım oldu. Suat Pamukçu kardeşimizin katılımı oldu. Birisi de dedi ki 'Suat Pamukçu katılsa ne olur? bizim zaten 250 bin üyemiz var' dedi. Senin 250 bin üyen var da AK Parti'nin üye sayısından haberin var mı? 11 milyon 500 bin üyemiz var. Ya böyle acemilik olur mu? Söylediği şeye bak. Yani bir milletvekilinin bize katılımı neymiş? Kendilerinin 250 bin üyesi varmış. Demek ki bu matematik de bilmiyor. Çok acemi.

"BİZİMLE AŞIK ATACAK PARTİ YOK"

Şu anda Türkiye'de üye sayısı itibariye bizimle aşık atacak bir parti yok. Ana muhalefet de dahil. Hepsini topla bir çuvala koy. Bizimle aşık atamazlar. Bizim Gençlik Kollarımız aynı zamanda ülkemizin en büyük siyaset okuludur. Biz de her an her vesileyle gençlerimizle beraberiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gençlerimize armağan ettik. Kendimizi artık sizin vaktinizin misafiri olarak gördüğümüzü her fırsatta altını çizerek tekrarlıyoruz."

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİNE GÖNDERME

"Kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"14-28 Mayıs''ta ki sinsi oyunun bir benzerini diğer bazı yerlerde birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, eurolar bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan dürüstlükten bahsedenlerin foyası her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar. Ne de gizli kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar. Siz gençlerin aklıyla alay eder ifadelerle bu skandalları gözlerden kaçırmaya kalkıştılar. Gençlerimiz üzerinden yapılan darbe güzellemelerini gençlere yönelik hakaretleriyse milletimiz yüzü kızararak seyretti. Tüm bunlarla sadece kendilerini rezil etmekle kalmadılar aynı zamanda Türk siyaseti de kirlendi.

"İSTANBUL SON 5 YILDA HER ALANDA GERİYE GİTTİ"

İstanbul'un son 5 senedir bir fetret devri yaşadığını hepimiz biliyoruz. Trafik başta olmak üzere her alanda İstanbul geriye gitti. Meydanlarda söz veren ama tutulmayan sözler hatırlatılınca 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fatih'in emaneti bu aziz şehrin 5 yılını heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemek gerekiyor. Hepsinden ötesinde belediyelerin kaynaklarını gençlerimiz için seferber etmeleri gerekiyor. Giderek artan sayıda hizmete giren Millet kütüphaneleri, gençlik merkezleri, ve benzer eserlerin her biri adeta gençlerimiz için birer yaşam alanı oldu. Yeni dönemde önce gençlerimize verdikleri hizmetleri hakkıyla infa edip edemedikleri gözüyle bakacağız. Gençlerimizi ihmal edenleri biz de ihmal edeceğiz."